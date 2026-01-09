Incidente a Genova Pontedecimo 54enne torinese travolto da un camion | morto sul colpo

Un incidente stradale a Genova Pontedecimo si è verificato questa mattina, coinvolgendo un camion e un uomo di 54 anni di Torino, Maurizio Perrone. Purtroppo, l’uomo è deceduto sul colpo. Si tratta della prima vittima sulle strade genovesi dall’inizio dell’anno. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

La prima vittima sulle strade genovesi da inizio anno è un uomo di 54 anni, Maurizio Perrone, originario di Torino. Perrone è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra via Felice del Canto e via Gallino a Genova Pontedecimo intorno alle 11.50 di venerdì 9 gennaio 2026.

Tragico incidente a Pontedecimo, la vittima si chiamava Maurizio Perrone - Il cinquantaquattrenne è stato travolto da un camion mentre attraversava sulle strisce all’incrocio tra via del Canto e via Natale Gallino ... lavocedigenova.it

di A. Barsanti, K. Bonchi - Un uomo di 54 anni è morto dopo essere stato investito da un autocarro ed è deceduto sul colpo. genova24.it

