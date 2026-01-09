Incidente a Genova Pontedecimo 54enne torinese travolto da un camion | morto sul colpo

Nella giornata di oggi, a Genova Pontedecimo, si è verificato un incidente che ha coinvolto un uomo di 54 anni, Maurizio Perrone, originario di Torino. Travolto da un camion, l’uomo è deceduto sul colpo. Questo tragico evento rappresenta la prima vittima sulle strade genovesi dall’inizio dell’anno, evidenziando l’importanza di prestare attenzione e rispettare le norme di sicurezza stradale.

La prima vittima sulle strade genovesi da inizio anno è un uomo di 54 anni, Maurizio Perrone, originario di Torino. Perrone è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra via Felice del Canto e via Gallino a Genova Pontedecimo intorno alle 11.50 di venerdì 9 gennaio 2026.

Incidente a Genova Pontedecimo, 54enne torinese travolto da un camion: morto sul colpo - La prima vittima sulle strade genovesi da inizio anno è un uomo di 54 anni, Maurizio Perrone, originario di Torino. torinotoday.it

Genova Pontedecimo: pedone muore travolto da un camion - L'uomo di 54 anni stava attraversando la strada in via Natale Gallino ed è morto sul colpo, inutili i pur tempestivi soccorsi ... telenord.it

Genova, tragico incidente a Pontedecimo: la vittima è Maurizio Perrone - facebook.com facebook

Autostrada A7 Milano-Genova Code per incidente tra Isola Del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano agg. ore 07:34 x.com

