Inchiesta liste d' attesa Di Marco Pd | Situazione di incompatibilità il dg della Asl deve dimettersi

L'inchiesta sulle liste d’attesa coinvolge l’Asl di Pescara, che si è costituita parte civile contro il direttore generale, il suo predecessore e un funzionario, nel contesto di un procedimento penale. Di Marco (Pd) evidenzia una situazione di incompatibilità, chiedendo le dimissioni del direttore generale. La vicenda solleva questioni sulla gestione e sulla trasparenza del servizio sanitario locale.

"La Asl di Pescara si è costituita parte civile contro il suo attuale direttore generale, contro il precedente e contro un funzionario, nell'ambito del procedimento penale sulle liste d'attesa. Un fatto gravissimo, senza precedenti, che apre una questione politica, amministrativa e giuridica.

