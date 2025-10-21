Liste d' attesa il piano di Regione e Asl per accelerare le prenotazioni | prestazioni aggiuntive e open day

21 ott 2025

Prestazioni aggiuntive nei fine settimana e “open day” per aggredire il fenomeno e ridurre le liste d’attesa. Sono le due novità principali messe in campo dalla Regione Abruzzo e dalle Asl, presentate questa mattina a Pescara dall’assessore alla Salute Nicoletta Verì, dal responsabile unico per. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

RIDUZIONE LISTE D’ATTESA: REGIONE E ASL DISPONGONO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE NEI WEEK END E OPEN DAY - PESCARA – Prestazioni aggiuntive nei fine settimana e “open day” per aggredire il fenomeno e ridurre le liste d’attesa. abruzzoweb.it scrive

