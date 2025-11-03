La puntata di Report e i silenzi di Arianna Meloni Pd-M5s | Ghiglia deve dimettersi il prima possibile

Today.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si placano le polemiche tra Report e il Garante della privacy. Domenica 2 novembre il programma condotto da Sigfrido Ranucci ha trasmesso un nuovo servizio su Agostino Ghiglia e la procedura che ha portato l’Autorità alla sanzione per la diffusione dell’audio di una telefonata tra l’ex. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

puntata report silenzi ariannaReport, Ghiglia alla Rai: bloccate la puntata sui contatti del Garante con Arianna Meloni - Con una lettera inviata alla Rai ha chiesto di non mandare in onda la puntata – i cui contenuti sono stati anticipati og ... Come scrive repubblica.it

puntata report silenzi ariannaCaso Report, M5S contro Arianna Meloni: “Come fa a stare zitta sull’incontro con Ghiglia?” - A poche ore dalla messa in onda della puntata di Report diffidata dal membro del Garante della privacy Agostino Ghiglia, il M5S attacca la sorella della ... Scrive fanpage.it

puntata report silenzi ariannaReport sul Garante della privacy va in onda: Ghiglia, la diffida, la frase «vado da Arianna», il contenuto della puntata. Cosa sappiamo - La replica: «Grave essere stato pedinato» ... Secondo roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Puntata Report Silenzi Arianna