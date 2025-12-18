Spoleto incendio notturno durato ore a San Giacomo | in fiamme annessi agricoli
Nella notte tra il 17 e il 18 dicembre, a San Giacomo di Spoleto, un incendio ha coinvolto alcuni annessi agricoli, richiedendo l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Le fiamme, che sono durate diverse ore, hanno causato ingenti danni a una proprietà privata, suscitando preoccupazione tra la comunità locale.
A Spoleto, nella frazione di San Giacomo, i vigili del fuoco, nella notte tra il 17 e il 18 dicembre, sono intervenuti per domare le fiamme che hanno divorato alcuni annessi agricoli presenti in una proprietà privata. Il personale ha collaborato anche nel mettere in salvo i numerosi animali. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
