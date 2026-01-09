Incendio Crans arrestato titolare bar

La Procura di Sion ha arrestato Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation a Crans-Montana, in seguito all'incendio avvenuto nella zona. La misura cautelare è stata adottata per rischio di fuga. Dettagli sull'indagine e le eventuali responsabilità sono ancora in fase di sviluppo.

15.50 Jacques Moretti, il proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana, è stato arrestato. La Procura di Sion ha disposto una misura cautelare nei suoi confronti per pericolo di fuga. La moglie di Moretti, contitolare del locale dove nell'incendio della notte di Capodanno sono morti 40 giovani, è invece rimasta in libertà. L'interrogatorio dei due proprietari, sentiti separatamente, è durato più di sei ore. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

