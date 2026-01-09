Crans-Montana fermato il titolare del bar dopo l’incendio di Capodanno

Lunedì scorso, a Crans-Montana, il titolare del bar Le Constellation, Jacques Moretti, è stato fermato dalle autorità cantonali di Sion in relazione all’incendio di Capodanno. La misura è motivata dal sospetto di un possibile tentativo di fuga. Le indagini proseguono per chiarire le cause dell’incendio e il ruolo dell’individuo coinvolto.

Si teme la fuga. Jacques Moretti, titolare del bar Le Constellation di Crans-Montana, è stato fermato dalla procura cantonale di Sion per «potenziale rischio di fuga». La notte di Capodanno un incendio nel locale ha causato la morte di 40 giovani, oltre la metà minorenni, e il ferimento di altri 116. La moglie Jessica Moretti resta a piede libero. Uscita dalla Procura, Jessica Moretti ha dichiarato in lacrime: «Il mio pensiero costante è per le vittime. È una tragedia inimmaginabile. voglio scusarmi». I coniugi, francesi della Corsica, sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi. L’udienza odierna si è concentrata sulla loro situazione personale e sul patrimonio immobiliare, senza affrontare i dettagli della tragedia. 🔗 Leggi su 361magazine.com

