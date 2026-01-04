Crans Montana i media | ‘Il titolare del bar fu arrestato per sfruttamento prostituzione e frode’

A Crans Montana, il titolare del bar Le Constellation, Jacques Moretti, è stato coinvolto in un procedimento giudiziario. Già noto alle autorità francesi, era stato arrestato nel 2005 con l’accusa di sfruttamento della prostituzione, frode e sequestro di persona. La notizia è stata confermata dai media locali, evidenziando un passato giudiziario che riemerge in relazione alla gestione del locale.

Jacques Moretti, il titolare del bar Le Constellation, era già noto alla giustizia francese. Come confermato dall'emittente Rtl, era stato arrestato nel 2005 per i reati di sfruttamento della prostituzione, frode e sequestro di persona.

