Incendio a Romano di Lombardia fiamme all’ex Montecatini | venti sfollati

Nella serata di giovedì 8 gennaio, un incendio ha interessato l’ex Montecatini in via Giovanni Paolo II a Romano di Lombardia. Le fiamme hanno causato lo sfollamento di venti persone e richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. L’incidente ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, mentre le autorità stanno valutando la situazione e le eventuali cause dell’incendio.

Romando di Lombardia (Bergamo), 9 gennaio 2026 – Nella serata di giovedì 8 gennaio, verso le 20, un incendio di grandi dimensioni è divampato nel complesso dell' ex Montecatini, in via Giovanni Paolo II, a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. Dalle prime informazioni, le fiamme sarebbero partite da un appartamento, sopra un pub, all'interno del complesso dell 'ex fabbrica, dove oggi ci sono abitazioni, capannoni artigianali, attività. I proprietari non erano in casa e le lingue di fuoco si sarebbero estese rendendo inagibili diversi appartamenti. Almeno una cinquantina di vigili del fuoco al lavoro per spegnere il rogo.

«Pimpante», lo definisce un vigile del fuoco, forse per tenere a bada la tensione e sdrammatizzare nei momenti più concitati, forse perché ai roghi lui c'è abituato.

Una ventina di persone, stando ad una prima conta, costrette a restare fuori casa e danni ingenti a causa dell'incendio di grosse proporzioni, che nella serata dell'8 gennaio è divampato in una ex Montecatini.

Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto si sono trovati davanti un rogo già esteso. Un incendio è scoppiato giovedì sera, 8 gennaio, nell'ex Montecatini a Romano.

