In riva a te è uscito il nuovo singolo di Mauro Repetto ex 883 | il videoclip e di cosa parla

È disponibile da oggi, 9 gennaio, il nuovo singolo di Mauro Repetto, ex membro degli 883, intitolato “In riva a te”. Il brano, un pop-rock, esplora le emozioni dell'inizio di una storia d’amore, celebrando la connessione tra i sentimenti maschili e femminili. Il videoclip accompagna questa uscita, offrendo un’immagine visiva coerente con il tema del brano.

Esce oggi, 9 gennaio, il nuovo singolo di Mauro Repetto (ex 883). Si intitola “In riva a te” ed è un brano pop-rock che celebra l'universo femminile e maschile e, soprattutto, il brio dell'amore nelle fasi iniziali di questo sentimento universale. Lo showman pavese, perfomer a 360 gradi, torna a. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Mauro Repetto annuncia il singolo In riva a te e un nuovo spettacolo

Leggi anche: Mauro Repetto, nuovo singolo e a teatro con ‘Spider Woman’

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Travacò Siccomario, l’anziano era uscito per fare un giro sul fiume ma non era più riuscito a tornare a riva. Così ha chiamato i soccorsi e, una volta a terra, è stato portato per controlli al San Matteo di Pavia - facebook.com facebook