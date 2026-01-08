Mauro Repetto presenta due novità: il singolo In riva a te, disponibile in radio da domani, e un nuovo spettacolo teatrale che lo vedrà protagonista. Entrambe le iniziative segnano un momento importante nel suo percorso artistico, offrendo al pubblico nuove opportunità di ascolto e di spettacolo. Con questa comunicazione, Repetto conferma il suo impegno nel continuare a condividere la propria musica e il suo talento sul palco.

Mauro Repetto annuncia due novità, il singolo In riva a te, in radio da domani, e un nuovo spettacolo che lo vedrà protagonista in teatro. Il 2026 si apre all’insegna di nuove entusiasmanti avventure per Mauro Repetto. Lo showman pavese, che non abbandona il suo primo amore, anzi, ha in serbo tante sorprese musicali. La prima di queste è In riva a te, un brano pop-rock scritto per celebrare l’universo Lui e Lei, raccontando la parte più bella dell’amore, quando si è a pochi metri dal raggiungerlo. Da domani, 9 gennaio, si potrà ascoltare in radio, ma non solo, perchè la canzone farà parte anche dello spettacolo Ho trovato Spider Woman, prodotto da MaMo s. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Mauro Repetto annuncia il singolo In riva a te e un nuovo spettacolo

