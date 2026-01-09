In chiesa a torsa la presentazione del libro Il viaggio di Gino un alpino in Russia

Sabato 10 gennaio alle 20.30, nella chiesa di Torsa in comune di Pocenia, si terrà la presentazione del libro “Il viaggio di Gino, un alpino in Russia”. Scritto da Caterina e Valentina Bott, il volume si basa sui ricordi del nonno, Gino Balasso. L’evento è aperto alle famiglie e offre l’opportunità di conoscere una testimonianza storica attraverso una narrazione accessibile e rispettosa.

