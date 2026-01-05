Il Gruppo alpini di Torsa invita alla proiezione del film La seconda via su fatti della campagna di Russia
Il Gruppo alpini di Torsa invita alla proiezione del film “La seconda via”, che narra fatti della campagna di Russia. L’evento si terrà il 9 gennaio alle ore 20.30 presso il polifunzionale di Torsa. Un’occasione per approfondire un episodio storico importante, in un ambiente riservato e rispettoso. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano conoscere e ricordare questo periodo della nostra storia.
Il Gruppo alpini di Torsa invita il 9 gennaio alle ore 20.30 nel polifunzionale di Torsa, alla visione del film “La seconda via”. Centrato su fatti del gennaio 1943, durante la Campagna di Russia della II Guerra Mondiale, il film racconta il surreale cammino di sei alpini e un mulo, della. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
