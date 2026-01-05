Il Gruppo alpini di Torsa invita alla proiezione del film La seconda via su fatti della campagna di Russia

Il Gruppo alpini di Torsa invita alla proiezione del film “La seconda via”, che narra fatti della campagna di Russia. L’evento si terrà il 9 gennaio alle ore 20.30 presso il polifunzionale di Torsa. Un’occasione per approfondire un episodio storico importante, in un ambiente riservato e rispettoso. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano conoscere e ricordare questo periodo della nostra storia.

