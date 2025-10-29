alia i codici a barre non funzionano disguidi nella raccolta porta a porta in arrivo 6 telecamere anti furbetti

In arrivo altre sei telecamere per contrastare l’abbandono dei rifiuti a Poggio a Caiano. Al di là di questo grave problema, il sistema della raccolta "porta a porta" con la scansione dei codici a barre non funziona. "Le lamentele dei cittadini che arrivano in Comune sono tante – spiega l’assessore all’ambiente Piero Baroncelli – perché capita troppo spesso che salti il ritiro dei rifiuti. E la gente è stufa, il servizio che doveva migliorare, sta peggiorando. Alia deve intervenire con un piano preciso e puntuale, così non va assolutamente bene e le proteste sono giuste. Io abito a Poggio e vivo in prima persona quello che le persone mi raccontano". 🔗 Leggi su Lanazione.it

