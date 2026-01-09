Nel 2025, il settore ambientale nel Bresciano ha registrato una significativa crescita delle sanzioni, raggiungendo circa 9 milioni di euro, decuplicando rispetto all’anno precedente. Questo aumento riflette una maggiore attenzione alle normative e agli illeciti ambientali, con conseguenti interventi più severi. La situazione evidenzia l’importanza di rispettare le norme per tutelare l’ambiente e evitare sanzioni sostanziali.

Brescia, 9 gennaio 2026 – Sanzioni amministrative per circa 9 milioni di euro: un importo decuplicato rispetto all’anno precedente. È con questi numeri che il Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia chiude l’attività operativa 2025. Un balzo riconducibile a operazioni mirate nei settori delle cave, del vincolo idrogeologico e della gestione dei rifiuti. I controlli. L’efficacia dell’azione di tutela ambientale nel 2025 risiede nella profonda conoscenza del territorio dei 18 Nuclei Carabinieri Forestali della provincia. Grazie a questa capillarità e alla costante sinergia con l’Arma territoriale (Stazioni e Compagnie), sono stati effettuati oltre 10. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Illeciti ambientali nel 2025, sanzioni decuplicate nel Bresciano: 9 milioni di euro

