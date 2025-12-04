Impruneta 3060 euro di sanzioni dopo i controlli ambientali 2025

IMPRUNETA – La relazione pubblicata dal Comune sui controlli ambientali  riassume l’attività svolta dagli ispettori di Alia Servizi Ambientali tra gennaio e ottobre 2025. Nel periodo considerato sono stati effettuati 529 controlli, con 831 rifiuti ispezionati e 19 sanzioni per un totale di 3.060 euro. Non sono stati rilevati reati penali. Le infrazioni più ricorrenti riguardano la mancata differenziazione dei rifiuti, l’errata esposizione dei contenitori nel servizio porta a porta e l’utilizzo improprio dei cestini stradali, un fenomeno particolarmente diffuso nel centro storico. L’attività è organizzata secondo i principali progetti attivi in collaborazione con l’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

