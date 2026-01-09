Il Vupi Memorial Coppi La festa della pallavolo

Il Vupi Memorial Coppi è un torneo dedicato alle squadre Under 13 di pallavolo, organizzato dal Volley Prato in memoria di Paolo Coppi. La seconda edizione, svoltasi il 6 gennaio, ha visto la partecipazione di numerose formazioni toscane, tra cui anche la squadra ospite, Sir Perugia. L’evento rappresenta un momento di incontro e crescita per le giovani promesse del volley regionale, promuovendo valori di sportività e collaborazione.

Befana di festa per il Volley Prato. La società del presidente Giuntoli ha dedicato il 6 gennaio alla seconda edizione del torneo 'Vupi – Memorial Paolo Coppi', manifestazione riservata alle formazioni Under 13, che ha riunito per l'occasione il meglio del panorama toscano con l'aggiunta prestigiosa della Sir Perugia. Al termine di una giornata intensa e spettacolare di gare, la vittoria è andata alla Faggi Enrico Sestese, che ha saputo vincere tutte le sfide disputate senza concedere set agli avversari. La finalissima ha visto la formazione fiorentina sconfiggere con un secco 3-0 (15-7, 15-11, 15-8) la Sir Perugia, seconda.

