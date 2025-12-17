Notte da oscar per la Dream Volley Nardò | i premi della Festa della Pallavolo salentina

La Dream Volley Nardò brilla di notte alla Festa della Pallavolo salentina, giunta alla sua 17ª edizione. Un evento di grande prestigio che vede la partecipazione di figure di rilievo come Giuseppe Manfredi, Paolo Indiveri e altri protagonisti del mondo pallavolistico. Un momento di celebrazione e riconoscimento che rafforza il legame tra territorio, passione e eccellenza sportiva nel cuore del Salento.

NARDO' - Il Salento celebra la 17esima Festa della Pallavolo e lo fa ancora una volta alla presenza di personalità di assoluto spessore tecnico e umano come il presidente della Federazione italiana pallavolo, Giuseppe Manfredi, il presidente della Fipav Puglia, Paolo Indiveri, e il commissario.

