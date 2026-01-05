Domani il Vupi 2026 Memorial Paolo Coppi si svolgerà a Prato, un evento che celebra la memoria di Paolo Coppi, ex presidente del Volley Prato scomparso nel 2020. La manifestazione vuole rendere omaggio alla sua figura, simbolo di passione e dedizione per il volley locale. Un’occasione per ricordare il suo contributo e rafforzare il legame con la comunità sportiva pratese.

Il Volley Prato festeggia la Befana ricordando Paolo Coppi, indimenticato presidente scomparso nel 2020. È il secondo appuntamento che la società del presidente Giuntoli dedica al suo primo massimo dirigente, colui che guidò per primo la società nata dalla fusione tra Pallavolo Prato e Pallavolo Narnali. Un appuntamento che cade il 6 gennaio, in una delle feste più amate dai bambini, per celebrare una figura centrale nella storia recente della pallavolo pratese, soprattutto al maschile. Il Torneo Vupi 2026 Memorial Paolo Coppi, 1° Trofeo Power Energia andrà in scena domani e avrà come protagoniste anche quest’anno le selezioni Under 13. 🔗 Leggi su Lanazione.it

