Il truffatore di anziani frega anche i complici | Dì che hai preso di meno e dividiamo io e te

Un’indagine su una banda di truffatori di anziani ha scoperto un nuovo metodo di raggiro. Il capo, oltre a ingannare le vittime, aveva trovato un modo per truffare anche i propri complici, chiedendo loro di dichiarare di aver ricevuto meno del dovuto e dividendo così il bottino in modo ingiusto. Questa strategia si aggiunge ad altri raggiri già scoperti, evidenziando la complessità e la cautela di queste operazioni fraudolente.

"Tuo nipote ha avuto un incidente, inviaci denaro": sgominata la banda di truffatori di anziani - Quindici persone sono state denunciate in stato di libertà al termine di un’operazione che ha portato alla scoperta di una presunta organizzazione dedita alle truffe ai danni di anziani. affaritaliani.it

Truffatori in trappola, vittime anche in Lucchesia - Sette arresti eseguiti dalla Polizia a Napoli: tra i casi contestati alla banda anche raggiri ad anziani lucchesi. msn.com

Truffe agli anziani, smantellata rete con base a Napoli

Finta raccolta fondi per il presepe, truffatore fermato a Carovilli - Non conoscono soste per le festività natalizie neppure le odiose truffe agli anziani: l’ultima e originale trovata ha tentato di metterla a segno un 55enne proveniente da una regione limitrofa il qu ... - facebook.com facebook

Arrestato il truffatore seriale di anziani: almeno 14 le persone raggirate mentre prelevavano al bancomat x.com

