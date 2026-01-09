Il truffatore di anziani frega anche i complici | Dì che hai preso di meno e dividiamo io e te

Un’indagine su una banda di truffatori di anziani ha scoperto un nuovo metodo di raggiro. Il capo, oltre a ingannare le vittime, aveva trovato un modo per truffare anche i propri complici, chiedendo loro di dichiarare di aver ricevuto meno del dovuto e dividendo così il bottino in modo ingiusto. Questa strategia si aggiunge ad altri raggiri già scoperti, evidenziando la complessità e la cautela di queste operazioni fraudolente.

Nell'ordinanza contro una banda di truffatori di anziani anche un altro raggiro: il capo della banda aveva trovato il modo di imbrogliare i complici cedendo una parte minore di quanto pattuito. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

