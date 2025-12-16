Il truffatore di anziani elogia la socia | Piange anche la vittima l'ha scambiata per la figlia

Un truffatore di anziani elogia una sua collaboratrice, affermando che la vittima l'ha scambiata per la figlia e che anche piange. In un'intercettazione con i genitori, il presunto leader della banda spiega perché ha deciso di spartire i profitti con lei, riconoscendole capacità superiori alle sue.

In una conversazione coi genitori, il presunto capo della banda spiega perché ha deciso di dividere al 50% con una collaboratrice: la reputa brava anche più di lui. Fanpage.it

