Cristiano Malgioglio a La Ruota della Fortuna sgrida Samira Lui | Sembra che non te ne frega niente

Durante la puntata di stasera de La Ruota della Fortuna, Cristiano Malgioglio ha commentato con fermezza il comportamento di Samira Lui, criticando il modo in cui sfiora lo schermo per rivelare le caselle. La sua osservazione ha suscitato attenzione e ha evidenziato l’importanza di rispettare le regole del gioco. Un momento che ha attirato l’attenzione dei telespettatori e dei presenti in studio.

