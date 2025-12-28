Cristiano Malgioglio a La Ruota della Fortuna sgrida Samira Lui | Sembra che non te ne frega niente

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la puntata di stasera de La Ruota della Fortuna, Cristiano Malgioglio ha commentato con fermezza il comportamento di Samira Lui, criticando il modo in cui sfiora lo schermo per rivelare le caselle. La sua osservazione ha suscitato attenzione e ha evidenziato l’importanza di rispettare le regole del gioco. Un momento che ha attirato l’attenzione dei telespettatori e dei presenti in studio.

A La Ruota della Fortuna stasera Cristiano Malgioglio, ospite in studio, ha sgridato Samira Lui per il modo in cui sfiora lo schermo per svelare il contenuto delle caselle. "Le devi accarezzare per essere più sensuale", le parole. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Claudia Gerini contro Samira Lui e Ruota della Fortuna: “Ancora oggi vedo in tv una ragazza tutta nuda che gira la letterina”

Leggi anche: Samira Lui in pantofole a La Ruota della Fortuna: “Mi ispiro a Iva Zanicchi a Ok il prezzo è giusto”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Verissimo: Cristiano Malgioglio: Quest'anno è stato bellissimo Video; La Ruota della Fortuna, stravolto il Capodanno di Canale 5: Gerry Scotti beffa Affari Tuoi e accorcia Federica Panicucci; Samira Lui lascia La Ruota della Fortuna e la tv? L'ultimo gesto parla chiaro; La Ruota della Fortuna sconvolge il Capodanno di Mediaset: Stefano De Martino festeggerà sul divano.

cristiano malgioglio ruota fortunaCristiano Malgioglio a La Ruota della Fortuna sgrida Samira Lui: “Sembra che non te ne frega niente” - A La Ruota della Fortuna stasera Cristiano Malgioglio, ospite in studio, ha sgridato Samira Lui per il modo in cui sfiora lo schermo per svelare il contenuto ... fanpage.it

cristiano malgioglio ruota fortunaLa Ruota della Fortuna, incidente di bellezza per Samira Lui. Poi Cristiano Malgioglio le fa da consigliere - Nella serata di domenica 28 dicembre 2025 è intervenuto a La Ruota della Fortuna Cristiano Malgioglio, che dato qualche consiglio a Samira Lui. libero.it

cristiano malgioglio ruota fortunaLa Ruota della Fortuna, Gerry svela l’incidente del vestito di Samira. Malgioglio fa ballare tutti - A La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti svela l’incidente del vestito di Samira Lui. dilei.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.