Il Tolentino si rafforza con l’ingaggio di Ruan Nunes De Melo, attaccante brasiliano di talento. La società punta a consolidare il reparto offensivo dopo la recente eliminazione in Coppa, guardando con ottimismo alle prossime sfide di campionato. L’arrivo del nuovo giocatore rappresenta un passo importante nel percorso di crescita della squadra, che intende riprendere con determinazione il proprio cammino.

"Preso il mancino offensivo Ruan Nunes De Melo per rinforzare il reparto avanzato. Smaltita la delusione in Coppa, ripartiamo forte in campionato". Marco Romagnoli presidente del Tolentino sul nuovo volto in arrivo in casa cremisi. Nunes De Melo, brasiliano classe 2004 arriva a dar man forte ad un reparto che ha già visto il ritorno di Lovotti in questa sessione di mercato. Buon passato per il calciatore, cresciuto nelle giovanili del Vicenza, oltre a diverse esperienze con Montecchio Maggiore, Legnano e Recanatese. "Credo che termineremo il mercato con quest’ultima operazione, - dice Romagnoli – abbiamo concluso quanto avevamo concordato con il mister dopo la prima parte di stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Tolentino si rinforza. Presa una punta brasiliana

Leggi anche: Promozione. Il Borgo Mogliano si rinforza. Tesserata la punta Apicella

Leggi anche: Eccellenza. Tolentino e la punta Iori, si dividono le strade. Il 6 gennaio la finale di Coppa Italia con il K Sport

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il Tolentino si rinforza. Presa una punta brasiliana - "Preso il mancino offensivo Ruan Nunes De Melo per rinforzare il reparto avanzato. msn.com