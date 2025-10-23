promozione il borgo mogliano si rinforza tesserata la punta apicella

Il Borgo Mogliano rinforza l’organico con l’attaccante argentino Leandro Martin Apicella, classe 2004. Si tratta di un elemento duttile capace di coprire più ruoli, è cresciuto nel settore giovanile del club Comunicaciones e in Italia ha indossato le maglie di Urbisaglia e Civitanovese. I dirigenti del Borgo Mogliano sono soddisfatti dell’operazione e di avere dato all’allenatore Eleuteri una pedina per rendere ancora più competitiva la formazione che si è presentata da debuttante ai nastri di partenza della Promozione. La squadra è impegnata a risalire la classifica e nell’ultimo turno ha ottenuto un successo molto importante avendo battuto 2-0 il forte Camerino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

