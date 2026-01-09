Il Tar annulla bocciatura di una docente messinese Abilitazione scientifica nazionale da riesaminare
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha annullato la bocciatura di una docente messinese, richiedendo un riesame dell'Abilitazione Scientifica Nazionale. Questa decisione apre un nuovo scenario nel panorama delle procedure di reclutamento universitario in Italia, evidenziando l'importanza di un'interpretazione accurata delle norme e dei procedimenti di valutazione. La vicenda rappresenta un esempio di come le sentenze giudiziarie possano influenzare le prassi amministrative nel settore accademico.
Nuovo capitolo nella lunga discussione sul reclutamento dei professori universitari in Italia. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con la sentenza n. 23964 del 29 dicembre scorso, ha accolto il ricorso di una docente dell’Università degli Studi di Messina cui era stata negata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
