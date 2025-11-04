Studente non ammesso dopo la morte del padre il TAR annulla la bocciatura | Assenze e brutti voti sono giustificati La scuola non ha considerato le circostanze eccezionali nella valutazione

Un adolescente di sedici anni, studente di terza superiore presso un istituto tecnico di Treviso, ha perso il padre il 29 dicembre 2024. Il lutto improvviso ha inevitabilmente inciso sul rendimento scolastico, comportando un incremento significativo delle assenze nel secondo periodo dell'anno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

