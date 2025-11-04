Studente non ammesso dopo la morte del padre il TAR annulla la bocciatura | Assenze e brutti voti sono giustificati La scuola non ha considerato le circostanze eccezionali nella valutazione

Un adolescente di sedici anni, studente di terza superiore presso un istituto tecnico di Treviso, ha perso il padre il 29 dicembre 2024. Il lutto improvviso ha inevitabilmente inciso sul rendimento scolastico, comportando un incremento significativo delle assenze nel secondo periodo dell'anno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Uno studente statunitense è stato arrestato per aver chiesto a ChatGPT come "uccidere" un compagno di classe. Il ragazzo avrebbe ammesso di aver "trollato" l'amico. Ma gli investigatori non hanno preso l'incidente sotto gamba alla luce degli attacchi avvenut - facebook.com Vai su Facebook

“Solo i docenti possono valutare davvero gli studenti”, il TAR dice no al ricorso di una famiglia di uno studente dopo la bocciatura: “Non è una punizione, ma serve a garantire le conoscenze” - X Vai su X

Studente bocciato dopo la morte del padre, il TAR annulla la bocciatura: “Assenze e brutti voti sono giustificati. La scuola non ha considerato le circostanze eccezionali ... - Un adolescente di sedici anni, studente di terza superiore presso un istituto tecnico di Treviso, ha perso il padre il 29 dicembre 2024. Secondo orizzontescuola.it

Bocciato dopo la morte del padre, studente ricorre al Tar che gli dà ragione: «Assenza e insufficienze giustificate dal lutto» - L'alunno di terza superiore non è riuscito a colmare uno dei tre debiti formativi: «Alla luce delle eccezionali circostanze del caso e dell'esiguo tempo a disposizione ha dato prova di significativi p ... Riporta corrieredelveneto.corriere.it

Bocciato dopo la morte del padre fa ricorso e vince: troppe assenze per il lutto, agli esami di riparazione ha preso anche otto - Una vicenda complessa: uno studente, bocciato dopo la morte del padre, ha fatto ricorso al Tar contro la scuola e lo ha vinto. Si legge su tecnicadellascuola.it