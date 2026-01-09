Il nuovo sondaggio YouTrend evidenzia come Giuseppe Conte sia l’unico leader dell’opposizione in grado di rappresentare una valida alternativa a Giorgia Meloni, nel caso di una sfida diretta per Palazzo Chigi. Al contrario, Schlein si posiziona al quinto posto, confermando la sua attuale posizione nel panorama politico. Questi dati offrono uno spaccato importante sulle dinamiche di leadership e sui possibili scenari futuri in vista delle prossime consultazioni.

C’è un dato, nel nuovo sondaggio YouTrend, che emerge più di forte di altri: se la sfida per Palazzo Chigi fosse oggi personalizzata, l ’unico leader dell’opposizione in grado di trasformarla in un vero testa a testa con Giorgia Meloni sarebbe Giuseppe Conte. Tutti gli altri, per ragioni diverse, restano un passo indietro. Nel confronto diretto, l’ex presidente del Consiglio arriva al 49,9 per cento, a due decimi dalla premier. Un margine statisticamente irrilevante, ma politicamente eloquente: Conte continua a essere l’unica figura capace di competere sul piano personale con Meloni, nonostante il Movimento 5 Stelle resti lontano dai numeri di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il sondaggio: Conte è il leader dell'opposizione che può insidiare Meloni, Schlein è quinta

Leggi anche: Atreju, confronto Schlein-Meloni e Conte trema: in gioco c’è il riconoscimento come volto dell’opposizione

Leggi anche: Sondaggio di fine anno col “botto” per la Meloni: è la leader più amata. A sinistra Conte supera Schlein

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Sondaggi politici chi ha più possibilità di sconfiggere Meloni alle elezioni | Conte è il miglior candidato per il campo largo; Il primo sondaggio dell' anno è una mazzata per la sinistra | ecco le cifre.

Conte è il leader dell'opposizione che può insidiare Meloni, Schlein è quinta. Il sondaggio - Nel confronto diretto per Palazzo Chigi, secondo You Trend il leader del M5s è l’unica figura dell’opposizione che può trasformare la sfida con la premier in un testa a testa. ilfoglio.it