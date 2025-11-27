Atreju confronto Schlein-Meloni e Conte trema | in gioco c’è il riconoscimento come volto dell’opposizione

Elly Schlein lancia il guanto di sfida a Giorgia Meloni. Invitata ad Atreju, la storica manifestazione di FdI, la segretari dem accetta ma ad una condizione: un confronto diretto con la premier e leader di partito. “Le porterò questa proposta e e deciderà lei – puntualizza Giovanni Donzelli – l’unica cosa che i interessa è . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Atreju, confronto Schlein-Meloni e Conte trema: in gioco c’è il riconoscimento come volto dell’opposizione

