Fine d’anno col botto per la premier e la maggioranza di governo. Il 2025 politico si chiude con la presidente del Consiglio e la coalizione di centrodestra saldamente stabili in cima alle preferenze degli italiani. È quanto emerge dal rapporto Human Index di fine anno realizzato da Spin Factor, società leader a livello nazionale nella consulenza e comunicazione strategica politica e istituzionale, in collaborazione con Vis Factor e l’istituto sondaggistico EMG. Il sondaggio che incorona la Meloni e Fratelli d’Italia. Le intenzioni di voto raccolte tramite l’esclusivo Human Index – l’indicatore di convergenza, che unisce e sintetizza i dati delle ricerche demoscopiche e quelli del web e social listening – rilevano una coalizione di centrodestra sostanzialmente in salute e non logorata dai tre anni di governo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sondaggio di fine anno col “botto” per la Meloni: è la leader più amata. A sinistra Conte supera Schlein

Leggi anche: Atreju, Meloni sì a Schlein ma con Conte: «Non scelgo il leader della sinistra». La dem: «Porta Salvini»

Leggi anche: Sondaggio, FdI inarrestabile veleggia al 31,1% con Meloni irraggiungibile, leader più amata. Campo largo sgonfio e Pd in sprofondo rosso

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Borse stabili fino a fine anno, a rischio il dominio del dollaro - Borse stabili fino alla fine dell’anno, spread sotto la soglia psicologica dei 100 punti, euro forte e dominio del dollaro sempre più a rischio. ilsole24ore.com

Sondaggi politici 2025/ Media Governo 48% (nonostante caos Manovra), M5s fa calare il campo largo. E Calenda… - Supermedia YouTrend con i sondaggi politici della settimana: allarmi nel Governo che però resiste sopra il 48%. ilsussidiario.net

Fine d’anno senza i botti - Solo girandole e “miniciccoli” nelle piazze e nelle strade del centro città interessate dalle manifestazioni all’aperto di fine anno. ilsecoloxix.it

Sondaggio di fine anno Qual è stata la tua maschera Hydrogel preferita di quest’anno Scrivila nei commenti! ACTYMASK , La tua Skincare Routine Naturale e Made in Italy . . . . #ActyMask #Actylovers #hydrogelmask #skincareaddicted #fac - facebook.com facebook