Al Teatro Di Costanzo Mattiello di Pompei, il 2 e 3 gennaio, va in scena

?Il sipario del Teatro Di Costanzo Mattiello di Pompei si è alzato, nelle serate del 2 e 3 gennaio, su un confessionale laico dove la nebbia dei navigli ha incontrato la polvere della storia. In questo spazio di confine, lo spettacolo “Mi piace il bar” ha preso vita non come una semplice messa in scena, ma come un’evocazione viscerale e necessaria.?Un’alchimia di sensi e visioni.?Protagonista assoluto un immenso Alessandro Haber, che non si è limitato a recitare: ha abitato letteralmente il fantasma di Andrea G. Pinketts, restituendo quella maschera tragica e irresistibile che ha segnato il noir italiano. 🔗 Leggi su Tpi.it

Il rito della notte: Haber e l'anima inquieta di Pinketts al Teatro Mattiello di Pompei

