Haber porta Pinketts a teatro | la prima di Mi piace il bar a Pompei

Alessandro Haber sarà protagonista della prima di “Mi piace il bar”, adattamento teatrale dell’opera di Andrea G. Haber porta sul palco a Pompei questa rappresentazione, offrendo al pubblico un’occasione per riflettere attraverso una proposta teatrale fedele e sobria. L’evento si inserisce nel calendario culturale locale, confermando l’interesse per produzioni che uniscono narrativa e teatro.

Roma, 29 dic. (askanews) – Sarà Alessandro Haber il protagonista di “Mi piace il bar”, trasposizione teatrale dell’omonimo testo di Andrea G. Pinketts: lo spettacolo, che segna il ritorno di Nello Petrucci al teatro in veste di regista, è in programma in prima nazionale assoluta il venerdì 2 e sabato 3 gennaio 2026 (alle 21) a Pompei, presso il teatro “Di Costanzo-Mattiello”. Ingresso gratuito con prenotazione su EventBrite. C’è un luogo in cui il mondo si posa, si racconta e si trasforma. Un luogo dove le anime si sfiorano, a volte si urtano, altre si riconoscono nel silenzio di un bicchiere mezzo pieno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Alessandro Haber porta Pinketts a teatro: prima nazionale di “Mi piace il bar” a Pompei Leggi anche: Adani sicuro: «Chivu è da grande squadra, mi piace anche quando non mi piace l’Inter!» Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Haber porta Pinketts a teatro: la prima di "Mi piace il bar" a Pompei - Sarà Alessandro Haber il protagonista di 'Mi piace il bar', trasposizione teatrale dell'omonimo testo di Andrea ... spettacoli.tiscali.it

ALESSANDRO HABER porta in scena “Volevo essere Marlon Brando”, uno spettacolo che è un viaggio nella sua memoria e nella sua vita straordinaria. In una settimana sospesa tra passato e presente, Haber ripercorre la carriera di decenni, i successi, gli i - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.