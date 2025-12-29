Alessandro Haber porta Pinketts a teatro | prima nazionale di Mi piace il bar a Pompei

Alessandro Haber interpreta Pinketts nella prima nazionale di “Mi piace il bar”, una produzione teatrale che porta sul palco l’omonimo testo di Andrea G. La rappresentazione, in scena a Pompei, offre un’interpretazione fedele e riflessiva di un’opera che esplora temi di attualità e umanità. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del teatro e della letteratura contemporanea.

Tempo di lettura: 3 minuti Sarà Alessandro Haber il protagonista di “Mi piace il bar”, trasposizione teatrale dell’omonimo testo di Andrea G. Pinketts: lo spettacolo, che segna il ritorno di Nello Petrucci al teatro in veste di regista, è in programma in prima nazionale assoluta il venerdì 2 e sabato 3 gennaio 2026 (ore 21) a Pompei, presso il teatro “Di Costanzo-Mattiello”. Ingresso gratuito con prenotazione su EventBrite. C’è un luogo in cui il mondo si posa, si racconta e si trasforma. Un luogo dove le anime si sfiorano, a volte si urtano, altre si riconoscono nel silenzio di un bicchiere mezzo pieno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Alessandro Haber porta Pinketts a teatro: prima nazionale di “Mi piace il bar” a Pompei Leggi anche: Alessandro Haber porta a Maranello "Volevo essere Marlon Brando" Leggi anche: San Martino, Alessandro Haber, taragna e teatro dialettale: il week-end in provincia Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Ora su LA7 Parenti Serpenti il Natale secondo Mario Monicelli con tanti attori di Amici Miei: Tommaso Bianco (il Sor Antonio), Renato Cecchetto (Augusto Verdirame) e Alessandro Haber (il vedovo Paolo). - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.