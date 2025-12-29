Alessandro Haber porta Pinketts a teatro | prima nazionale di Mi piace il bar a Pompei

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Haber interpreta Pinketts nella prima nazionale di “Mi piace il bar”, una produzione teatrale che porta sul palco l’omonimo testo di Andrea G. La rappresentazione, in scena a Pompei, offre un’interpretazione fedele e riflessiva di un’opera che esplora temi di attualità e umanità. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del teatro e della letteratura contemporanea.

Tempo di lettura: 3 minuti Sarà Alessandro Haber il protagonista di “Mi piace il bar”, trasposizione teatrale dell’omonimo testo di Andrea G. Pinketts: lo spettacolo, che segna il ritorno di Nello Petrucci al teatro in veste di regista, è in programma in prima nazionale assoluta il venerdì 2 e sabato 3 gennaio 2026 (ore 21) a Pompei, presso il teatro “Di Costanzo-Mattiello”. Ingresso gratuito con prenotazione su EventBrite. C’è un luogo in cui il mondo si posa, si racconta e si trasforma. Un luogo dove le anime si sfiorano, a volte si urtano, altre si riconoscono nel silenzio di un bicchiere mezzo pieno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

