Il ristorante Yokohama di Milano | sapori cinesi e italiani che abbattono i pregiudizi

Da ilgiorno.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ristorante Yokohama di Milano offre un’esperienza culinaria che unisce sapori cinesi e italiani. Gestito dalla ristoratrice Rosy Chin, finalista al Grande Fratello 2023, il locale si distingue per l’attenzione alla qualità e alla condivisione. La sua missione è superare i pregiudizi attraverso piatti autentici e ricercati, creando un ambiente accogliente e sincero per tutti gli appassionati di buona cucina.

La ristoratrice 37enne Rosy Chin, finalista al Grande Fratello 2023, ha fatto della cucina e della condivisione le sue passioni: "Grazie ai miei piatti abbatto i pregiudizi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il ristorante yokohama di milano sapori cinesi e italiani che abbattono i pregiudizi

© Ilgiorno.it - Il ristorante Yokohama di Milano: sapori cinesi e italiani che abbattono i pregiudizi

Leggi anche: Rosy Chin racconta il suo Yokohama, unico ristorante italo-cinese a Milano: “Con i miei piatti abbatto i pregiudizi”

Leggi anche: Cina: Chef italiano Francesco Sanna fonde sapori italiani e cinesi a Chongqing

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

ristorante yokohama milano saporiRosy Chin racconta il suo Yokohama, unico ristorante italo-cinese a Milano: “Con i miei piatti abbatto i pregiudizi” - Dalle difficoltà durante l’infanzia all’approdo in Italia dove ha trovato il successo. msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.