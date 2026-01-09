Il ristorante Yokohama di Milano | sapori cinesi e italiani che abbattono i pregiudizi
Il ristorante Yokohama di Milano offre un’esperienza culinaria che unisce sapori cinesi e italiani. Gestito dalla ristoratrice Rosy Chin, finalista al Grande Fratello 2023, il locale si distingue per l’attenzione alla qualità e alla condivisione. La sua missione è superare i pregiudizi attraverso piatti autentici e ricercati, creando un ambiente accogliente e sincero per tutti gli appassionati di buona cucina.
La ristoratrice 37enne Rosy Chin, finalista al Grande Fratello 2023, ha fatto della cucina e della condivisione le sue passioni: "Grazie ai miei piatti abbatto i pregiudizi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
