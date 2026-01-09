Rosy Chin presenta il suo Yokohama, il ristorante italo-cinese di Milano, che unisce le due culture attraverso piatti autentici e fusion. Con questa esperienza, Chin desidera abbattere i pregiudizi e promuovere un dialogo tra le tradizioni italiane e cinesi, offrendo un esempio di convivenza e rispetto reciproco nel mondo della ristorazione.

Milano, 9 gennaio 2026 – “Secondo gli italiani sono troppo cinese per essere italiana e per i cinesi sono troppo italiana per essere cinese. E così ho deciso di dar vita a un ristorante che unisce queste due cucine”. A parlare è Rosy Cin, 37 anni, ristoratrice milanese e fondatrice di “ Yokohama ” l’unico ristorante italo-cinese di Milano, in via Pantano 8. “Il mio ristorante rispecchia me e la mia energia. I miei nonni avevano aperto i primi ristoranti cinesi a Milano in viale Tunisia, poi anche i miei genitori hanno seguito la loro scia e mio padre è da sempre uno chef della cucina cinese qui in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rosy Chin racconta il suo Yokohama, unico ristorante italo-cinese a Milano: “Con i miei piatti abbatto i pregiudizi”

