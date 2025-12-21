Cina | Chef italiano Francesco Sanna fonde sapori italiani e cinesi a Chongqing

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – 21 Dicembre 2025 A Chongqing, nel sud-ovest della Cina, lo chef italiano Francesco Sanna ha creato una pizza innovativa che unisce la cucina italiana con i sapori locali cinesi, utilizzando peperoncini tipici e pollo speziato alla maniera di Chongqing. Originario della Sardegna, Sanna lavora presso l'hotel Niccolo, il cui nome rende omaggio a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: Cina, turisti italiani sperimentano la nuova passerella sospesa di Chongqing

Leggi anche: Cina: show di droni a Chongqing per Festa nazionale

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.