Cina | Chef italiano Francesco Sanna fonde sapori italiani e cinesi a Chongqing
(Adnkronos) – 21 Dicembre 2025 A Chongqing, nel sud-ovest della Cina, lo chef italiano Francesco Sanna ha creato una pizza innovativa che unisce la cucina italiana con i sapori locali cinesi, utilizzando peperoncini tipici e pollo speziato alla maniera di Chongqing. Originario della Sardegna, Sanna lavora presso l'hotel Niccolo, il cui nome rende omaggio a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
