Il ristorante Yokohama di Milano dove Oriente e Occidente s' incontrano

Il ristorante Yokohama di Milano offre un’esperienza culinaria che unisce le tradizioni gastronomiche dell’Oriente e dell’Occidente. Fondato e gestito da Rosy Chin, finalista del Grande Fratello, il locale propone menu equilibrati e autentici, pensati per valorizzare i sapori delle due culture. Un punto di riferimento per chi desidera scoprire un’interpretazione moderna e rispettosa delle cucine asiatiche e occidentali, in un ambiente sobrio e accogliente.

Yokohama car care center - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.