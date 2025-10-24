Culture of The Spirit Festival | l’Oriente e l’Occidente si incontrano nella comune ricerca dell’Armonia Mundi

Domenica 26 ottobre, dalle 10 alle 20, si terrà la terza edizione del fortunato Festival internazionale Culture of the Spirit, sempre nella meravigliosa cornice del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Nel corso della giornata si alterneranno conferenze e spettacoli, dialoghi e musiche che intrecceranno, in un dialogo consapevole delle differenze, la sapienza orientale e quella occidentale. Infatti, la scelta del Museo Etrusco non è solo legata alla bellezza del luogo (antica residenza rinascimentale progettata da Il Vignola, il Vasari e Bartolomeo Ammannati): le conferenze e i concerti seguiranno il filo aureo che lega la spiritualità etrusca (dove arte e musica erano pilastro della ritualità quotidiana) alla sapienza universale dei mistici di ogni epoca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

