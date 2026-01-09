Il questore uscente Antonio Sbordone saluta la città | Sono stato un uomo libero

Il questore Antonio Sbordone annuncia il suo trasferimento a Venezia, dopo due anni di servizio a Bologna. Nel saluto alla città, ha sottolineato di non attribuirsi grandi meriti, confermando il suo affetto per le due torri. L’incontro di commiato si è svolto giovedì, segnando la conclusione del suo incarico nel capoluogo emiliano. Sbordone si congeda con parole di riconoscimento e gratitudine nei confronti della comunità bolognese.

Il questore Antonio Sbordone saluta Bologna. Dopo due anni di servizio, lascia le due torri per Venezia: "Non penso di avere grandi meriti, ma confermo ciò che dissi quando arrivai, vale a dire che Bologna è nelle mie corde", ha detto nell'incontro di commiato che si è tenuto giovedì in. Il questore Sbordone: "Sono stati anni difficili. Vado via da uomo libero e con un po' di amarezza"

Bologna, il questore Antonio Sbordone: «Il capotreno Alessandro Ambrosio morto per una casualità. Poteva succedere a qualcun altro da qualche altra parte» - Il saluto del questore trasferito a Venezia: «Jelenic aveva un ordine di allontanamento, se ne sarebbe andato se fosse stato identificato compiutamente, che non era facile, perché era privo di documen ... corrieredibologna.corriere.it

Il Questore di Bologna incontra i rider dopo le rapine - Il Questore di Bologna Antonio Sbordone ha ricevuto oggi una delegazione di rider e della Felsa Cils, per affrontare la questione dei ripetuti episodi di criminalità che colpiscono i lavoratori del ... ansa.it

