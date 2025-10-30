Sfratti il questore Sbordone | La legalità va rispettata
“L’abbattimento del muro in via Michelino fa male, ma l’uso della forza a volte è dovuto”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Nelle 24 ore di brutali violenze contro chi manifestava per la Palestina, a Roma Torino e Napoli, il questore di Milano ha emesso un Daspo di un anno contro il nostro fratello Mohammad Hammoun, presidente dell'Associazione Palestinesi in Italia. È questo un - facebook.com Vai su Facebook
Manifestazioni a Bologna per Gaza, il questore Sbordone: "Servono equilibrio e fermezza" - “Nervi saldi e spirito dei sacrificio”, dice il questore di Bologna, Antonio Sbordone, nel giorno del patrono della polizia di Stato, San Michele Arcangelo, rispondendo alle domande sulla gestione ... Come scrive rainews.it