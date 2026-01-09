Il PSG vince sempre ai calci di rigore | il merito è di un asciugamano magico

Il Paris Saint-Germain si conferma esperto nelle prove ai calci di rigore, conquistando un altro trofeo grazie alla freddezza dei propri giocatori. Questa volta, la vittoria contro il Marsiglia è arrivata con l'intervento decisivo di Chevalier. La costanza nelle prestazioni ai rigori rappresenta un elemento chiave nel percorso di successo del team, sottolineando l'importanza della preparazione e della concentrazione in momenti decisivi.

Per la terza volta in questa stagione il PSG ha vinto un trofeo vincendo ai calci di rigori. Chevalier decisivo con il Marsiglia. Ancora una volta determinante è stato l'asciugamano magico del preparatore dei portieri Alvarez. 🔗 Leggi su Fanpage.it

