Il segreto di Safonov quattro rigori parati grazie a un libro | il trucco dell’asciugamano che vale il titolo al Psg

Il segreto di Safonov, il portiere che ha rivoluzionato la vittoria del PSG, si nasconde in un trucco sorprendente. Grazie a un semplice asciugamano, è riuscito a leggere le intenzioni degli avversari, parando quattro rigori e assicurando il titolo al club parigino. Un gesto semplice ma geniale, che ha fatto la differenza in una sfida decisiva contro il Flamengo, portando il PSG sul tetto del mondo.

© Ilfattoquotidiano.it - Il segreto di Safonov, quattro rigori parati grazie a un “libro”: il trucco dell’asciugamano che vale il titolo al Psg Il Paris Saint-Germain è campione della Coppa Intercontinentale dopo aver battuto il Flamengo ai calci di rigore. A Doha finisce 3-2 per i parigini dopo l’1-1 maturato tra tempi regolamentari e supplementari, ma il vero protagonista della notte è Matvei Safonov. Il portiere russo, scelto a sorpresa da Luis Enrique al posto di Chevalier, è diventato l’eroe del Psg. La partita si era aperta con il vantaggio francese firmato da Kvaratskhelia nel primo tempo, prima del pareggio brasiliano arrivato nella ripresa con il rigore trasformato da Jorginho. Un equilibrio che non si è spezzato neanche nei 30 minuti supplementari, portando la finale alla lotteria dal dischetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Safonov e l’asciugamano “magico”: il foglio segreto sui rigori del Flamengo Leggi anche: INTERCONTINENTALE. Safonov para quattro rigori. Flamengo battuto, comanda il Psg La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. PSG, Safonov eroe: quattro rigori parati al Flamengo grazie a un misterioso foglietto; Coppa Intercontinentale: Psg campione, Flamengo battuto ai rigori; Coppa Intercontinentale, trionfo PSG: Flamengo ko, Safonov eroico ai rigori; Messi, comparsata troppo breve: i tifosi devastano lo stadio. Safonov, il significato dell'asciugamano rosso: un video svela il segreto dei rigori parati - Sembravano solo dei consigli dalla panchina poco prima della lotteria dei calci di rigore nella finale di Coppa Intercontinentale tra PSG e Flamengo. tg.la7.it

