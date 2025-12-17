Il Psg vince la Coppa Intercontinentale 2025 | battuto il Flamengo ai calci di rigore
Il PSG conquista la Coppa Intercontinentale 2025, laureandosi campione mondiale dopo una combattuta finale in Qatar. La sfida contro il Flamengo si conclude ai rigori, con i francesi che sollevano il trofeo, consolidando la loro posizione tra le grandi del calcio internazionale. Un trionfo che testimonia la forza e la determinazione del club parigino, capace di superare avversari di altissimo livello in una partita ricca di emozioni.
È il Psg ad aggiudicarsi la Coppa Intercontinentale Fifa 2025. Nella finale giocata in Qatar, i francesi, detentori della Champions League, hanno battuto ai calci di rigore, il Flamengo, detentore della Copa Libertadores, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1, in virtù delle reti di Kvaratskhelia e Jorginho. Deciso, nella lotteria dagli undici metri, il portiere dei parigini, Safonov, capace di neutralizzare quattro tiri su cinque. IL PSG VINCE LA COPPA INTERCONTINENTALE 2025: LA GARA È l’Ahmad bin Alì Stadium di Al Rayyan il teatro della finale di Coppa Intercontinentale, che mette di fronte il Psg, campione d’Europa, e il Flamengo, campione del Sudamerica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
