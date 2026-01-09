Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica, aggiornato al 9 gennaio 2026, è di 0,1337 €/kWh. Questo indicatore riflette l’andamento giornaliero e le variazioni orarie del mercato elettrico in Italia, offrendo un quadro aggiornato sulla situazione dei costi energetici nazionali.

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 9 Gennaio 2026, si attesta a 0,1337 €kWh. Analizzando la giornata precedente (8 Gennaio 2026), il prezzo orario ha registrato un valore minimo di 0,1100 €kWh (alle ore 2 e 3) e un massimo di 0,1475 €kWh (alle ore 10). Le ore più economiche sono state quelle notturne, in particolare tra le 2:00 e le 4:00, mentre il picco di costo si è verificato in tarda mattinata, tra le 10:00 e le 11:00. Queste oscillazioni evidenziano l’importanza di monitorare le fasce orarie per ottimizzare i consumi e risparmiare sulla bolletta elettrica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

