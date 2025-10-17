Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 17 Ottobre 2025, si attesta a 0,1169 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 16 Ottobre 2025, il prezzo orario ha registrato un minimo di 0,0914 €kWh alle ore 14 e un massimo di 0,1501 €kWh alle ore 20. Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle centrali della giornata (13:00-15:00), mentre il picco di costo si è verificato in prima serata, tra le 19:00 e le 20:00. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 17102025 0,1169 +0,0050 16102025 0,1218 -0,0049 15102025 0,1268 +0,0005 14102025 0,1268 +0,0004 13102025 0,1264 +0,0019 12102025 0,1245 -0,0022 11102025 0,1267 +0,0126 10102025 0,1141 +0,0127 09102025 0,1014 -0,0181 08102025 0,1195 +0,0069 07102025 0,1126 -0,0148 06102025 0,1274 -0,0044 05102025 0,1318 +0,0039 04102025 0,1279 +0,0012 03102025 0,1267 +0,0036 02102025 0,1231 +0,0057 01102025 0,1172 +0,0050 30092025 0,1122 +0,0034 29092025 0,1088 +0,0168 28092025 0,0920 -0,0142 27092025 0,1064 -0,0030 26092025 0,1094 +0,0032 25092025 0,1062 -0,0081 24092025 0,1143 +0,0021 23092025 0,1122 -0,0048 22092025 0,1170 +0,0001 21092025 0,1169 +0,0176 20092025 0,0996 -0,0075 19092025 0,1071 -0,0075 18092025 0,1146 +0,0027 17092025 0,1119 – Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Ottobre 2025 0,1108 Settembre 2025 0,1091 Agosto 2025 0,1088 Luglio 2025 0,1131 Giugno 2025 0,1118 Maggio 2025 0,0936 Aprile 2025 0,0999 Marzo 2025 0,1205 Febbraio 2025 0,1504 Gennaio 2025 0,1430 Dicembre 2024 0,1351 Novembre 2024 0,1309 Ottobre 2024 0,1199 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

