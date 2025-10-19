Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 19 Ottobre 2025, si attesta a 0,102 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente, 18 Ottobre 2025, il prezzo minimo registrato è stato di 0,077 €kWh (alle ore 16), mentre il massimo ha raggiunto 0,132 €kWh (alle ore 20). Le ore più economiche sono risultate quelle centrali della giornata, in particolare tra le 13:00 e le 16:00, mentre le fasce serali, tra le 19:00 e le 22:00, hanno rappresentato i momenti di maggior costo per i consumatori. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente (€kWh) 19102025 0,102 -0,009 18102025 0,112 -0,005 17102025 0,117 0,005 16102025 0,122 -0,002 15102025 0,125 0,001 14102025 0,124 -0,002 13102025 0,126 0,002 12102025 0,124 -0,002 11102025 0,126 0,002 10102025 0,124 0,001 09102025 0,123 0,001 08102025 0,122 0,002 07102025 0,120 -0,003 06102025 0,123 0,002 05102025 0,121 0,002 04102025 0,119 0,001 03102025 0,118 0,001 02102025 0,117 0,002 01102025 0,115 0,002 30092025 0,113 0,004 29092025 0,109 0,001 28092025 0,108 -0,001 27092025 0,109 0,001 26092025 0,108 0,001 25092025 0,107 0,001 24092025 0,106 0,001 23092025 0,105 0,001 22092025 0,104 0,001 21092025 0,103 0,001 20092025 0,102 0,001 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Ottobre 2025 0,110 Settembre 2025 0,109 Agosto 2025 0,109 Luglio 2025 0,113 Giugno 2025 0,112 Maggio 2025 0,094 Aprile 2025 0,100 Marzo 2025 0,121 Febbraio 2025 0,150 Gennaio 2025 0,143 Dicembre 2024 0,135 Novembre 2024 0,131 Ottobre 2024 0,120 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

