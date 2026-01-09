Il potere della mente si manifesta in molte forme, come dimostrano le esperienze di attrici che, oltre a ruoli noti come Caltonia in

Si era già fatta notare nei panni di Caltonia, in Those About to Die, accanto a una leggenda come Anthony Hopkins; ma ha fatto la sua bella figura anche in Sandokan, la serie tv tratta dai celebri romanzi di Emilio Salgari e che sarà a breve disponibile su Disney+. Angeliqa Devi, classe ’77 e con una storia che abbraccia culture e Paesi diversi, non ha intenzione di fermarsi. Del resto, la sua vita è un continuo reinventarsi veleggiando verso lidi sempre novi. E le sfide non sono mai mancate. Come quando vide Schindler’s list, il capolavoro di Spielberg, la prima volta: "Mi colpì a tal punto che decisi di lasciare la recitazione, che avevo iniziato giovanissima, per dedicarmi allo studio della storia", racconta con non poca emozione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il potere della mente

Leggi anche: La mente divisa: cosa ci racconta Iain McGilchrist sul potere nascosto degli emisferi cerebrali

Leggi anche: La giungla, la toga e l’ascia del potere: viaggio feroce nella mente che ha normalizzato il bosco a colpi di ordinanza

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il potere della mente; Da 'L'invenzione del colore' di Raimo a 'La piccola fiammiferaia' di Lacombe, le novità in libreria; ‘Qualcuno volò sul nido del cuculo’, chi decide chi è sano di mente?; ASICS lancia la campagna globale “Move Your Body, Move Your Mind” con la colonna sonora dei Beach Boys.

Il potere della mente - Angeliqa Devi è Hita nell’ultimo ’Sandokan’ "Una donna che sceglie di usare l’intelligenza a scapito della sensualità. msn.com