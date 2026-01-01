La mente divisa | cosa ci racconta Iain McGilchrist sul potere nascosto degli emisferi cerebrali

La teoria di Iain McGilchrist esplora il ruolo degli emisferi cerebrali, evidenziando come entrambi contribuiscano a diverse modalità di percepire e interpretare il mondo. Attraverso un’analisi approfondita, lo psichiatra britannico invita a riconsiderare l'importanza di entrambi gli emisferi nel nostro modo di pensare, sentire e agire, sfatando miti e offrendo una prospettiva più equilibrata sulla funzione cerebrale.

Lo psichiatra Iain McGilchrist sfida i cliché sugli emisferi cerebrali: non solo logica e creatività, ma due modi di percepire il mondo. Il predominio del sinistro rischia di impoverire esperienze, relazioni e senso profondo della vita, mentre l'equilibrio favorisce consapevolezza e umanità.

