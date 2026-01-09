Il Portogallo flirta col mercosur

Il Portogallo mostra interesse verso l’accordo tra UE e Mercosur, mentre i governi europei adottano posizioni diversificate. La discussione si svolge in un contesto di appuntamenti nazionali e di analisi strategiche, spesso influenzate da interessi specifici. Questa situazione evidenzia le differenze di approccio all’interno dell’Unione Europea e le sfide nel raggiungere un consenso condiviso su un accordo commerciale di rilievo.

C’è chi dice sì. Sull’accordo fra Ue e Mercosur i governi nazionali viaggiano in ordine sparso, guidati dagli interessi locali anziché da una logica di strategia condivisa. E se la Francia, sotto la pressione dell’ennesima mobilitazione degli agricoltori, ha annunciato che non firmerà il documento assumendo la leadership degli euroscettici sul tema, altri Paesi mostrano dalla prima ora un atteggiamento chiaramente favorevole e hanno spinto per siglare il patto. Fra questi, il più attivo è il Portogallo. Che sin dall’inizio ha dato convinta adesione, sostenendo che la via dell’accordo fosse la soluzione migliore per tutti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

