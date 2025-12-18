Lula alla Ue | ‘firmare col Mercosur ora o mai più con me’

Il presidente brasiliano Lula lancia un messaggio deciso alla Ue: l’accordo di libero scambio con il Mercosur deve essere firmato ora, o potrebbe non essere mai più. Con la sua presidenza che si avvicina alla fine del 2026, Lula evidenzia l’urgenza di un’intesa che potrebbe segnare un cambiamento significativo per i rapporti commerciali tra le due sponde dell’Atlantico. La posta in gioco è alta e le decisioni importanti sono ormai imminenti.

Il presidente brasiliano Lula dichiara che se l'accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e il Mercosur non verrà firmato "ora", non verrà firmato durante la sua presidenza, che terminerà alla fine del 2026. "Se non lo facciamo ora, il Brasile non firmerà l'accordo finché sarò presidente", ha dichiarato Luiz Inàcio Lula da Silva durante. Mercosur, la premier Meloni non tira la corda con Coldiretti: "Prematuro firmare ora l'accordo" Diplomazia, ambasciatore Brasile: "Con Italia rapporti mai così forti, Ue-Mercosur opportunità" Ultimatum di Lula alla Ue: firmare col Mercosur ora o mai più con me - Il presidente brasiliano Lula dichiara che se l'accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e il Mercosur non verrà firmato "ora", non verrà firmato durante la sua pr ...

Meloni rinvia la firma del Mercosur e frena tutta l'Ue - E Lula tuona: "O si firma adesso, o non si firmerà più, almeno finché io sono presidente". ilfoglio.it

Lula, accordo Ue-Mercosur ora o mai più - (ANSA) – BRASILIA, 17 DIC – "Abbiamo spostato il vertice del Mercosur dal 2 al 20 dicembre su richiesta di Bruxelles per consentire all’Ue di firmare l’accordo, e adesso vengo a sapere che non verrà a ... msn.com

Lula: "Accordo Ue-Mercosur ora o mai più". Il presidente brasiliano: "Non si capisce perché l'Italia non vuole firmare" #ANSA x.com

A Cúpula de Líderes do G20, no Rio de Janeiro, foi encerrada, em 19/11, em cerimônia de conclusão das atividades da presidência brasileira. Em 17/11, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, na véspera d - facebook.com facebook

